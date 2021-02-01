Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии грузовой поезд насмерть сбил мужчину
01.02.2021 13:28
"Толпы не было"
Новое
Сегодня 11:55
Россию могут отключить от интернета 9
01.02.2021 19:10
Найдена женщина в коричневом пальто и мужских унтах, раннее объявленная в розыск в Петрозаводске
01.02.2021 15:35
Подсчитано, какую сумму с 1 февраля выплачивают на погребение пенсионеров в Карелии 4
01.02.2021 16:53

Пенсионный фонд в Карелии назвал сумму ежемесячной выплаты льготниками после повышения

Новости. Общество
09:33, 02 Февраля 2021
фото: © Stanislav Krasilnikov/TASS
Загрузка...

С 1 февраля на 4,9% увеличился размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают граждане, имеющие право на федеральные льготы.

Сумму подсчитали в карельском Отделении Пенсионного фонда России, которое предоставляет такие выплаты жителям Карелии.

Выплаты можно получать деньгами или в виде набора социальных услуг. Стоимость набора с 1 февраля выросла до 1 211 рублей 66 копейки в месяц.

Какие услуги входят в эту сумму, и какой у них денежный эквивалент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-02-02 10:59:03
Очень люблю всякие льготы, прибавки и денежные компенсации. За Путина ! За Мишустина ! навальнят в игнор
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии

Аналитика

29.01.2021 15:50
Расследование
"Озеро" для аэропорта 13
Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, и ему за это ничего не было.
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
25.01.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:55
Личное мнение
"Толпы не было"
Как корреспондент "Столицы на Онего" записался и сделал прививку от коронавируса.
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»