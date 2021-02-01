Пенсионный фонд в Карелии назвал сумму ежемесячной выплаты льготниками после повышения

С 1 февраля на 4,9% увеличился размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают граждане, имеющие право на федеральные льготы.

Сумму подсчитали в карельском Отделении Пенсионного фонда России, которое предоставляет такие выплаты жителям Карелии.

Выплаты можно получать деньгами или в виде набора социальных услуг. Стоимость набора с 1 февраля выросла до 1 211 рублей 66 копейки в месяц.

Какие услуги входят в эту сумму, и какой у них денежный эквивалент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".