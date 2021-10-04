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Пенсионный фонд в Карелии объяснил, как определяется «нуждаемость» населения в детских пособиях

Новости. Общество
19:00, 04 Октября 2021
фото: © shutterstock.com

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С 1 июля 2021 года началась выплата пособий родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет, и беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности.

В карельском отделении Пенсионного фонда подготовили разъяснения, кто имеет право на эти пособия.

Они назначаются малообеспеченным семьям, которые имеют  среднедушевой доход на каждого члена семьи, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания — в Карелии это 14 467 рублей в месяц. В семейном доходе  учитываются все выплаты, в том числе алименты, стипендия, пособия, пенсия и т. д.

«Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. При оценке нуждаемости семьи учитываются не только доходы, но и имущество: квартиры, нежилые помещения, машины, мотоциклы, земельные участки и т. д., а с 01.01.2022 г. будут учитываться проценты, полученные по вкладам», — пояснили в ОПФР.

При обработке заявления направляются межведомственные запросы в Росреестр, МВД, налоговую инспекцию и другие ведомства. При комплексной оценке полученных ответов может быть вынесено решение об отказе, например при получении сведений МВД о наличии двух и более автотранспортных средств.  Многодетная семья не будет считаться нуждающейся при наличии трех автомобилей. Если автомобиль был продан, но по каким-либо причинам не снят с учета, может быть вынесено решение об отказе.

Кроме того, при рассмотрении заявлений применяется «Правило нулевого дохода». Это значит, что у заявителя или трудоспособных членов его семьи обязательно должны быть доходы от трудовой или предпринимательской деятельности либо пенсия.

«Если у трудоспособного гражданина за 12 месяцев расчетного периода отсутствует доход, его необходимо обосновать объективными жизненными обстоятельствами: уход за детьми, уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет, обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет и другие обстоятельства», — пояснили в Пенсионном фонде.

 

 

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