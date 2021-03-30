Пенсионный фонд в Карелии разъяснил условия принудительного списания денег с пенсий

Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения, в каких случаях судебные приставы могут списывать деньги со счетов граждан, на которые перечисляются пенсии.

По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

"Проще говоря, если пенсионер вовремя не внес квартплату или не заплатил какие-нибудь штрафы, то дело о взыскании передается судебным приставам, и те списывают задолженность из пенсии до ее полного погашения", - пояснили в ОПФР. Когда и как списывают пенсионные деньги, и что делать в этих случаях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".