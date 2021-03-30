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Пенсионный фонд в Карелии разъяснил условия принудительного списания денег с пенсий

Новости. Общество
12:42, 31 Марта 2021
фото: © Валентина Певцова / ТАСС
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Отделение Пенсионного фонда по Карелии подготовило разъяснения, в каких случаях судебные приставы могут списывать деньги со счетов граждан, на которые перечисляются пенсии.

По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

"Проще говоря, если пенсионер вовремя не внес квартплату или не заплатил какие-нибудь штрафы, то дело о взыскании передается судебным приставам, и те списывают задолженность из пенсии до ее полного погашения", - пояснили в ОПФР.

Когда и как списывают пенсионные деньги, и что делать в этих случаях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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