Перебои с водой начались в поселке Карелии, где МУП стал ее продавать варягам

Жители Пряжи пожаловались в прокуратуру на проблемы с водой, которые возникли после появления у водонапорной башни машин с не карельскими номерами.

Жители посёлка Пряжа жалуются на перебои с водой. Пряжинцы написали заявление в прокуратуру. Местные жители связывают возникновение проблемы с появлением у водонапорной башни машин с надписью «Живая рыба». Как сообщают очевидцы, на машинах – номера Московской области. Причём в день, по словам людей, заправляется водой больше 2 машин, до 5 –6. Машины пряжинцы уже неоднократно снимали на видео и фотографировали.

Кто и кому продает воду, читайте в материале «Фактор News».