Перебор с фотошопом: в Сети обсуждают трехногую звезду Голливуда на обложке журнала

Неудачное редактирование фотографии для обложки журнала Vanity Fair стало поводом для многочисленных шуток в социальных сетях, отмечает РИА Новости.

Обложку для приуроченного к Оскару выпуску журнала снимала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц.



фото: Vanity Fair

В фотосессии приняли участие известная телеведущая Опра Уинфри и актеры Хариссон Форд, Том Хэнкс, Роберт де Ниро, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Галь Гадот, Джессика Честейн, Клэр Фой, Майкл Шеннон, Зендайя, Майкл Б. Джордан, журналист и продюсер Грейдон Картер.



фото: VanityFair

"Очевидно, фоторедакторы увлеклись обработкой иллюстрации, потому что у актеров "выросли" новые части тела. Так, у Уизерспун появилась третья нога (ее видно в разрезе юбки), а у обнимающей ее Уинфри — третья рука", - пишет РИА Новости.

Сообщается, что обе женщины отнеслись к фото с юмором.

"Ну… я догадываюсь, что теперь все знают… у меня три ноги. Я надеюсь, что вы примете меня такой, какая я есть", — написала Уизерспун в Twitter.

Уинфри подыграла ей, написав, что принимает ее третью ногу. "При условии, что ты принимаешь меня с третьей рукой", — пошутила ведущая.

Твит актрисы привел в восторг ее поклонников. Некоторые комментаторы рассказали, что если бы у них были такие ноги, они бы тоже не отказались от трех штук. Часть подписчиков Уизерспун предположила, что с тремя руками обнимать подругу гораздо легче.

Самые внимательные увидели, что у актрисы Зендайи одна нога, наоборот, куда-то пропала.

Некоторых комментаторов также удивила подпись "12 выдающихся звезд", хотя на фото 13 человек.