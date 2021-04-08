Перечень профессий, дающих право на бесплатную землю, будет расти, заявили в парламенте Карелии

Парламент Карелии будет вносить изменения в закон, согласно которому работники определенных профессий в сельской местности бесплатно получают участки под ИЖС – список таких профессий может быть увеличен.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике депутат Ольга Шмаеник. Она представила законопроект, согласно которому, перечень специалистов, имеющих право на бесплатную землю, пополнится музыкальными педагогами.

По мнению Шмаеник, этим внесение поправок в закон не ограничится. "Стали поступать обращения непосредственно от работников, и мы стали добавлять в перечень специалистов…Сейчас это музыкальные работники. Может быть, мы будем еще в этот перечень кого-то добавлять", - сказала депутат. Она также отметила, что дополнительные возможности получения участков дают изменения в федеральном законодательстве. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".