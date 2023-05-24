Перечислены лекарства, после которых не стоит садиться за руль

Врач назвала лекарства, вызывающие «опьянение».

Перечень препаратов, после употребления которых не рекомендуется садиться за руль, очень широк. Об основных из них «Известиям» 6 июня рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

«Вызывать „опьянение“ могут все нейроактивные лекарства (антиконвульсанты, анестетики и психотропные средства). Определенной нейротоксичностью также могут обладать и антибиотики, глюкокортикостероиды, противовирусные средства, статины, антипсихотики, антиконвульсанты, анестетики и антидепрессанты», — рассказала Шуппо.

Например, по ее словам, бромиды вызывают снижения когнитивности, антиконвульсанты могут стать причиной суицидальных мыслей, а у вальпроатов было выявлено влияние на снижение оперативной памяти.

«В первую очередь это обусловлено способностью данных групп препаратов проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в центральной нервной системе», — подчеркнула врач.