Перечислены согревающие в холода продукты

Диетолог Елена Соломатина: осенью помогут согреться чеснок, фасоль и мясо.

Фасоль, чеснок и мясо помогут согреться осенью, рассказала диетолог Елена Соломатина. Эти и другие согревающие в холода продукты она перечислила в беседе с изданием News.ru. Ее слова приводит Лента.ру.

Диетолог назвала разогревающими специями перец, имбирь и чеснок. Также она предложила есть больше блюд, которые тяжело переваривать.

«Прежде всего мясные продукты — то, что мы исключали летом. Это могут быть белковые продукты, фасоль, чечевица, вязкие блюда, супы, горох, нут, рыба», — сказала Соломатина. Она добавила, что лучше всего «разогревает» в холода мясо со специями.