Перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Белом доме дала рекомендации россиянам, которые решат привиться от коронавируса.

По ее словам, поскольку прививка является двухкомпонентной, и процесс формирования иммунитета занимает 42 дня, все это время граждане должны воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а также ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.

«Важно в течение 42 дней не заразиться. Вакцинация - это не только защита, но и ответственность. Принимая такое решение, мы должны этим руководствоваться», - обратилась Голикова к россиянам.

Она уточнила, что для вакцинации будут доступны две вакцины Спутник V и Эпиваккорона, которая также будет выпущена в гражданский оборот в декабре. По словам Голиковой, первая вакцина базируется на аденовирусе и вызывает иммунный ответ организма, а вторая обучает иммунную систему распознавать вирус.

Она уточнила, что на первом этапе возможность поставить прививки будет предоставлена группам риска - учителям, медикам, соцработникам, сотрудникам правоохранительных органов и тд. Точный перечень приоритетных категорий в ближайшие дни утвердит Минздрав.