Передвижная стоматология будет обслуживать жителей севера Карелии (ФОТО)

Современная передвижная техника поступила в межрайонную больницу №1 Костомукши для обслуживания жителей севера, сообщили в Минздраве Карелии.

Автобус укомплектован всем необходимым. Здесь есть современное компьютерное оборудование, светильники, стоматологическая установка и удобное кресло, отсек стерилизации инструментов. Оборудована санитарная комната, работают системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. Есть техника для диагностики – рентгеновский аппарат и радиовизиограф.

Автобус хорошо утеплен, в нем можно комфортно работать до минус 40 градусов.



Во многих населенных пунктах Муезерского района отсутствует стоматологическая помощь или кабинет есть, но нет специалиста.

Первый рейс мобильного стоматологического кабинета запланирован на 17 июня в Ругозеро.

В планах приобрести аналогичную установку для обслуживания жителей южных районов республики.