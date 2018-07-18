Петрозаводчане завтра смогут сдать перегоревшие лампы и сломанные градусники

Очередная акция по сбору ртутьсодержащих отходов "Экомобиль" состоится в Петрозаводске 19 июля, сообщает мэрия.

"Экомобиль" принимает не более 5 штук ртутьсодержащих предметов от одного человека. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией", - сказано в сообщении администрации.

В "экомобиль" можно сдать энергосберегающие лампы (спиральки, шары, трубки и т.п.), кроме светодиодных, а также ртутные термометры.

Организаторы просят завернуть опасные отходы в ткань или положить в пакет, чтобы они не разбились в машине.

График "экомобиля" выглядит так:

Организаторы уточняют, что в Центре "экомобиль" встает на ул. Красной от "Морозко" до "Спорттоваров", где найдет место для парковки; на Кукковке – за "Добрыней", у "Ленты" на Ленинградской – на нижней парковке.

Отметим, что ртутьсодержащие отходы ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе с бытовыми, поскольку ртуть и ее пары на свалках не разлагаются, а проникают с грунтовыми водами и осадками в водоемы и почву, отравляя все вокруг: ягоды, грибы, рыбу.

Акция "Экомобиль" проводится в Петрозаводске каждый третий четверг месяца.