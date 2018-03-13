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Новости. Общество
17:20, 13 Марта 2018

Перегоревшие лампы и сломанные градусники примут у петрозаводчан в этот четверг

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В Петрозаводске 15 марта пройдет очередной сбор у населения ртутьсодержащих отходов на утилизацию, сообщает мэрия.

Напомним, передвижной пункт сбора ртутьсодержащих отходов "Экомобиль" принимает не более 5 штук от одного человека. Приносить можно: энергосберегающие лампы (спиральки, шары, трубки), кроме светодиодных; ртутные термометры. У одного человека принимают не более 5 штук. Юридическим лицам мэрия рекомендует заключить договоры на утилизацию отходов этого типа со специализированной организацией.

Опасные отходы перед их сдачей в "Экомобиль" специалисты советуют завернуть в картон, пакет или ткань, чтобы они не разбились в машине.

График работы передвижного пункта выглядит так:

Отметим, что ртутьсодержащие отходы ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе с бытовыми, поскольку ртуть и ее пары на свалках не разлагаются, а проникают с грунтовыми водами и осадками в водоемы и почву, отравляя все вокруг: ягоды, грибы, рыбу.

Акция "Экомобиль" проводится в Петрозаводске каждый третий четверг месяца.

Подробности – в паблике мероприятия.

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