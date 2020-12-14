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Переход малого бизнеса на патентную систему в Карелии тормозит чиновничья волокита

Новости. Общество
10:13, 15 Декабря 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова рассказала о многочисленных обращениях предпринимателей, обеспокоенных тем, что в республике до сих пор не внесены изменения в законодательство, необходимые для применения патентной системы налогообложения.

По словам бизнес-омбудсмена, в связи с отменой единого налога на вмененный доход, предприниматели должны определиться с выбором иной системы налогообложения, например, перейти на патент.

Однако они не могут этого сделать так как в республике не утверждены перечни видов деятельности и не установлены ставки базовой доходности для применения патентной системы налогообложения.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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