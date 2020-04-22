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Переход на дистанционный режим позволил продолжить работу многим магазинам Петрозаводска

Новости. Общество
11:41, 23 Апреля 2020
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК
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Многие магазины непродовольственных товаров в Петрозаводске, чья работа приостановлена на период карантинных мероприятия, перешли на дистанционный режим, что позволило им законно продолжать торговлю.

Об этом сообщило министерство экономического развития Карелии по итогам проверок организаций розничной торговли, проведенных 19 и 20 апреля.

В частности, были проверены магазины формата сад-огород по адресам: ул. Московская, 3б; Лососинское шоссе, 26; Первомайский, 53.

"Торговые объекты работают, во всех магазинах закрыта дверь. Указано, что работают дистанционно, заявки принимают по телефону. После вызова продавца, открывают дверь, но в магазин посетителей не пускают. Продавцы в масках и перчатках", - говорится в сообщении министерства.

Какие еще магазины были проверены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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