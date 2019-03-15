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Новости. Общество
09:38, 15 Марта 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Перейти на "цифру" жителям Карелии помогут волонтеры

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В Карелии активизируют информационную и разъяснительную работу с жителями силами молодёжного волонтёрского движения.

В Карелии близится к завершению федеральная целевая программа, посвященная развитию цифрового эфирного телевещания. 3 июня в республике будет проходить отключение аналогового телевидения.

К этому событию готовятся государственные органы власти, муниципалитеты, технические службы и волонтёры. Обучающие курсы для добровольцев, которые будут помогать населению в подключении цифрового телевидения, прошли 14 марта в Петрозаводске на базе филиала российской телевизионной и радиовещательной сети "Радиовещательный передающий центр Республики Карелии" (РТПЦ).

Директор филиала Владимир Большаков отметил, что сегодня цифровая телесеть из 20 каналов доступна более чем 97% населения региона, однако необходимо активизировать информационную кампанию с людьми. Эту задачу будут решать, в том числе, привлекая к информационной работе волонтеров, работающих в районах с обращениями местных жителей. В прошлом году по поручению Главы республики специалисты РТПЦ совместно с министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту республики провели обучение лидеров волонтеров из муниципалитетов Карелии. Сегодня ещё около ста волонтёров – студентов Петрозаводского государственного университета и Петрозаводского автотранспортного техникума – проходят обучение у специалистов РТПЦ РК.

По отзывам самих волонтёров, обучение проходило с наглядными примерами способов подключения и настройки приемного оборудования. Учеба заняла 1,5 часа, всё демонстрировалось на примере телевизора, антенны и цифровой приставки. Теперь, благодаря этим знаниям, добровольцы совершенно бесплатно помогут всем, кому это необходимо, и, в первую очередь, пожилым людям сменить аналоговый прием телеканалов на цифровой.

Кроме того, в республике с 15 марта начинает работу региональная "горячая линия" для тех, у кого возникают трудности при настройке своего телевизора на прием цифрового вещания. Телефон «горячей линии» 8 800 200 3360.

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Комментарии

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Grek
2019-03-15 10:28:10
Да , нечего и переходить на это ТВ . Всем подключить интернет и ютюб , чтобы глаза открылись и мозги включились .
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