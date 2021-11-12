Перекресток в центре Петрозаводска превратился в место концентрации нарушений ПДД (ВИДЕО)

Водители Петрозаводска стали массово игнорировать ПДД на перекрестке лиц Гоголя и Коммунальная после того, как там изменилась схема движения транспорта.

Это подтверждает запись установленной на перекрестке уличной камеры видеонаблюдения компании «Сампо.ру». Видеозапись размещена в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

За одну минуту было зафиксировано три однотипных нарушения — водители игнорируют знаки, предписывающие движение только прямо и направо.

Эти знаки появились на перекрестке у Гоголевского моста несколько лет назад после завершения ремонта путепровода. Раньше движение транспорта там было разрешено в любых направлениях.