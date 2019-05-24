Перемен хотят уже почти 80% респондентов, свидетельствуют соцопросы

Социологи зафиксировали значимые изменения в массовом сознании россиян – запрос на перемены.

- Когда в конце марта побывал на станции Шиес, в Ленском районе Архангельской области, где эко-активисты выступают против реализации проекта строительства крупнейшей свалки для мусора, вывозимого из Москвы, практически у всех местных жителей спрашивал, знают ли они, слышали ли что-то о Сунском бору. Ни разу никто не ответил положительно. В какой-то степени это было странно, так как казалось, что о "сунских партизанах" и их противостоянии с "инвестором", покусившимся на удивительной красоты и ценности сосновый бор, писали многие средства массовой информации, и эта тема не была узко региональной.

Однако весенние акции протеста в разных городах России только подтверждают наблюдение о локальном характере выступлений граждан, полагающих, что их законные права в чём-то нарушены. Сейчас одновременно в разных концах страны идут митинги куда многочисленнее, чем, например, в предвыборный период 2017-2018 гг. Причём, по мнению политических обозревателей, меняется их качество – людей не смущает отсутствие согласований. Это означает, что в той или иной мере происходит радикализация уличной активности.

На этом фоне Комитет гражданских инициатив опубликовал итоги исследования, выявившего, как утверждают его авторы, "потенциально значимые изменения в массовом сознании, которые ведут к перелому сложившихся трендов". Так, например, в настоящее время перемен хотят уже почти 80% респондентов. Это подтверждают и результаты соцопросов, проведённых в марте-апреле ВЦИОМом и "Левада-центром". Представления о том, в каких переменах нуждается страна, аморфны и неустойчивы. Но они резко диссонируют с предпочтением стабильности и неготовностью к риску, которые возобладали после катаклизмов 1990-х годов и закрепились вслед за событиями 2014 года. Сегодня стал доминировать запрос на масштабные, рискованные и непроверенные изменения – лишь бы они наступили вскорости, - пишет Олег Реут.

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