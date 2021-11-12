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«Перемещаюсь на ходунках»: мэра Петрозаводска Владимира Любарского отпустили из больницы до понедельника

Новости. Общество
12:35, 21 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Пострадавший в ДТП глава Петрозаводска Владимир Любарский проводит выходные дома и учится ходить на костылях.

Сломавший ногу в ДТП мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что его отпустили на выходные домой.

«В понедельник перевязка, и дальше все уже пойдёт в штатном более-менее режиме. Перемещаюсь на ходунках. Костыли есть, но с них навернуться проще, а сейчас это было бы критично, - рассказал мэр своим подписчикам. 

- Проблема собственно одна - так как мышцы правой ноги из работы выключены - то процесс обратного хода крови из ноги существенно затруднён. Встал, прошёлся от комнаты до кухни - нога уже синеет, и ее начинает распирать. Мягко скажем, не очень комфортная история. Так что после коротких перебежек оперативно принимаешь горизонтальное положение - ногу выше горизонта - и ждёшь пока ноги не станут одного цвета.

Но ходить надо, движение - это жизнь. У многих ситуация посложнее, чем у меня и ничего, справляются. Есть с кого брать пример. Всем здоровья и берегите себя».

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара, за что впоследствии был оштрафован на 500 рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-11-21 16:08:56
Ваша концепция , безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Есть в ней что-то такое, важное и глубинное…
Вася
2021-11-21 15:23:01
Символично,Россия, которую мы потеряли;)
Ded
2021-11-21 13:54:20
А какова частота пульса, давление какое,? Стул нормальный?
Дешевый балаган! Самому-то не противно? Ведь неглупый же человек в отличие того, что на Ленина, 19.
Грустно: вот во что власть и даже не власть-то, властишка, превращает...
То ли еще будет!
Изя
2021-11-21 14:21:17
Ded, О как ))) практически прямым текстом кто есть кто ))) И ведь правильно пишите ))) :)
Изя
2021-11-21 13:13:00
Не утомим , достанет всех своими проблемами ))) :)
бюджет
2021-11-21 13:06:18
Дайте человеку проболеть спокойно.
Изя
2021-11-21 13:16:42
бюджет, редакция не даёт , каждый чих его ловит ))) :)
Вася
2021-11-21 13:03:29
Надо искать преемника.
Изя
2021-11-21 13:18:49
Вася, транзит организовать ВКонтакте ? )))
Вася
2021-11-21 12:52:48
Что,это новый блогер?
Hовый
2021-11-21 12:46:00
Да хоть в ползунках. Надоел
Изя
2021-11-21 13:12:13
Hовый, +++++++
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