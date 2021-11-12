«Перемещаюсь на ходунках»: мэра Петрозаводска Владимира Любарского отпустили из больницы до понедельника

Пострадавший в ДТП глава Петрозаводска Владимир Любарский проводит выходные дома и учится ходить на костылях.

Сломавший ногу в ДТП мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что его отпустили на выходные домой.

«В понедельник перевязка, и дальше все уже пойдёт в штатном более-менее режиме. Перемещаюсь на ходунках. Костыли есть, но с них навернуться проще, а сейчас это было бы критично, - рассказал мэр своим подписчикам.

- Проблема собственно одна - так как мышцы правой ноги из работы выключены - то процесс обратного хода крови из ноги существенно затруднён. Встал, прошёлся от комнаты до кухни - нога уже синеет, и ее начинает распирать. Мягко скажем, не очень комфортная история. Так что после коротких перебежек оперативно принимаешь горизонтальное положение - ногу выше горизонта - и ждёшь пока ноги не станут одного цвета.

Но ходить надо, движение - это жизнь. У многих ситуация посложнее, чем у меня и ничего, справляются. Есть с кого брать пример. Всем здоровья и берегите себя».

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара, за что впоследствии был оштрафован на 500 рублей.