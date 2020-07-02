Переносные цветники появились в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Трильяжные клумбы украсили тротуар около мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото новых переносных цветников, которые установили на площади Ленина.

Клумбы пока пустуют, несмотря на то что уже начало июля, а лето в Карелии короткое.

Ранее сообщалось, что подрядчик оформляет клумбы и вазоны, восстанавливает газоны, стрижёт кустарники, косит траву и убирает зоны отдыха. В Петрозаводске пообещали высадить 300 тысяч цветов.