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Переносные цветники появились в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
14:00, 03 Июля 2020
фото: © Читатель "Столицы на Онего"
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Трильяжные клумбы украсили тротуар около мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото новых переносных цветников, которые установили на площади Ленина. 

Клумбы пока пустуют, несмотря на то что уже начало июля, а лето в Карелии короткое.

Ранее сообщалось, что подрядчик оформляет клумбы и вазоны, восстанавливает газоны, стрижёт кустарники, косит траву и убирает зоны отдыха. В Петрозаводске пообещали высадить 300 тысяч цветов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-07-03 15:53:09
И у каждой клумбы по часовому с наганом, дабы над такой красотой наши невменяемые мальчики не надругались. :)
Саныч
2020-07-03 14:03:37
Это чайкам для гнезд.
Гость
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