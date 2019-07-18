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Новости. Общество
14:33, 18 Июля 2019
фото: @ "Республика" / Любовь Козлова

"Переработка - лучший вариант для обращения с отходами", заявил эколог Дмитрий Рыбаков

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Карельские общественники присоединились к обсуждению новой системы обращения с мусором, сообщает правительство Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии, посвященной мусорной реформе, призвал общественников и жителей Карелии активно участвовать в обсуждении создаваемой сейчас в республике системы обращения с отходами.

Так, старший научный сотрудник Института геологии КарНЦ РАН Дмитрий Рыбаков заявил накануне журналистам, что мусоросжигающие производства в Карелии создавать нельзя.

"В Европе были свои заблуждения на этот счет, но сейчас они уже получили результаты: сжигание мусора принесло не только вред природе, но и здоровью людей. И мы должны учитывать это. В республике правительством должна быть разработана и принята ясная государственная экологическая политика, в которой будут прописаны все основные направления достижения нашего экологического благополучия", - отметил эколог.

В Карелии также следует как можно скорее ввести раздельный сбор мусора, добавил Рыбаков. Это позволит существенно увеличить долю отходов, уходящих на вторичную переработку, а значит, серьезно уменьшить вред, который мусор наносит природе.

При этом, подчеркнул ученый, важно полностью исключить ввоз в Карелию отходов из других регионов.

"Глава республики обещал, что из других регионов мусор в Карелию привозить не будут. И это будет отлично, значит, не будет проблем, которые сейчас создаются в Архангельской области. Но я убежден, что на всех этапах работы с мусором должен быть общественный контроль. У нас уже был пример с пряжинской свалкой, куда привозили мусор из Ленинградской области. Хорошо, что история закончилась без жертв", - добавил эксперт.

Дмитрий Рыбаков более 30 лет занимается вопросами сохранения окружающей среды в Карелии. Является почетным ученым Европы и экспертом Российской академии наук. Возглавляет Общественный экологический совет Петрозаводского городского округа, член Общественного экологического совета при правительстве Республики Карелия.

Напомним, первый этап обсуждения новой территориальной схемы обращения с отходами завершился в республике 13 июля. До конца месяца региональное Минприроды обещает оформить поступившие от жителей Карелии пожелания и отправить схему на доработку. После этого, 26 августа, документ выставят на повторное общественное обсуждение.

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Комментарии

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Американец
2019-07-18 15:08:56
да ты что! Какой ты умный! Может партия Яблоко денег выделит? Или вы только языком перед выборами можете?

Может ОМК переоборудовать в мусороперерабатывающий?
Може Вася и Гриша денег вложат в столь выгодное дело? А?
тихоня
2019-07-18 14:59:51
Где же вы раньше были ? И почему такие не были в Шиесе ??? Тоже , видно , присосались к мусорной теме .
однозначно
2019-07-18 14:46:42
Болтолог с геологическим уклоном. На Пушкинской таких так называемых карельских учОных 500 штук сидит, и еще около сотни на Невского.
Гость
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