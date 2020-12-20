890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Магазинам в Карелии для борьбы с коронавирусом рекомендовано дольше работать перед Новым годом 3
20.12.2020 15:01
Европейские страны запаниковали из-за нового более заразного штамма коронавируса 4
20.12.2020 21:40
Более десятка пожарных пытались спасти горящий дом в Карелии 1
20.12.2020 12:55
Мирошник, поздравляя с праздником сотрудников госбезопасности, рассказала о "новых вызовах" 15
20.12.2020 10:47
ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2" 5
20.12.2020 19:40
Автомобиль выехал на "встречку" и совершил лобовой таран в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
20.12.2020 14:29
Экс-чиновник мэрии Петрозаводска получил 9 лет колонии по обвинению во взятках 14
20.12.2020 14:08

Переводы пенсий на карты "Мир" продлены до 1 июля

Новости. Общество
09:12, 21 Декабря 2020
фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Загрузка...

Банк России продлил до 1 июля 2021 года срок обязательного зачисления пенсий и других социальных выплат на карты платежной системы "Мир".

Об этом сообщает ТАСС.

Решение связано с необходимостью пожилых людей находиться на самоизоляции из-за коронавируса.

"В текущих условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты "Мир" и получения новых карт, и в первую очередь заботились о своем здоровье", — сообщили агентству в пресс-службе регулятора.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Аналитика

18.12.2020 16:01
Обществоведение
За руку теперь не ловят 3
Бывший чиновник мэрии Петрозаводска получил 9 лет колонии строгого режима за взятки на основании показаний свидетелей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
18.12.2020 10:15
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
17.12.2020 11:40
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 7
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

18.12.2020 15:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Стильные зимние наряды в ТРЦ "Тетрис"
18.12.2020 15:20
"Немножечко не успели" 10
17.12.2020 10:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»