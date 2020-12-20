Переводы пенсий на карты "Мир" продлены до 1 июля

Банк России продлил до 1 июля 2021 года срок обязательного зачисления пенсий и других социальных выплат на карты платежной системы "Мир".
Об этом сообщает ТАСС.
Решение связано с необходимостью пожилых людей находиться на самоизоляции из-за коронавируса.
"В текущих условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты "Мир" и получения новых карт, и в первую очередь заботились о своем здоровье", — сообщили агентству в пресс-службе регулятора.
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