Перевозчик-нелегал на пассажирском автобусе пойман в Карелии

В Карелии выявлен нелегальный автоперевозчик, который также нарушал противоковидные правила безопасности.

Нарушитель перевозил пассажиров по маршруту «Петрозаводск — Кемь», информирует Минтранс республики.

Специалисты Минтранса Карелии, Северного МУГАДН и сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели рейд против нелегальных автоперевозчиков. Во время мероприятия был остановлен автобус, который следовал из столицы республики в Кемь. Водитель совершал незаконную перевозку пассажиров, не соблюдая противоэпидемиологические правила, рассказали в министерстве.

Административные материалы составлены по факту нарушения требований распоряжения главы республики, введённых с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Перевозчику грозит штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Карелии нелегального перевозчика, не носившего маску, отдали под суд.