Перевозчики оценили действия УФАС Карелии, возбудившего дело из-за повышения цен в маршрутках

В Петрозаводске владельцы маршрутных автобусов прокомментировали действия антимонопольной службы, которая заподозрила перевозчиков в сговоре и возбудила дело.

В Карелии антимонопольная служба возбудила дело в отношении компаний, которые занимаются пассажирскими автоперевозками в Петрозаводске.

Дело было возбуждено после обращения администрации Петрозаводска и жителей города, которые пожаловались на повышение стоимости проезда в июне 2019 года.

Автоперевозчики прокомментировали действия УФАС. Так, руководитель компаний "ТК АвтоПассаж" и ТК "Вираж" Дмитрий Смирнов указал на то, что конфликтный вопрос может быть решен в суде.

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