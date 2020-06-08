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Перевозчиков в Петрозаводске, не выполнивших санитарные требования, ждет суд

Новости. Общество
11:49, 09 Июня 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Специалисты администрации Петрозаводска вновь обследовали городской общественный транспорт и нашли нарушения, сообщили в городской мэрии.

Перевозчики, не выполняющие необходимые санитарные требования, будут привлечены к ответственности.

Так, 8 июня специалисты управления по делам ГО и ЧС провели очередной рейд по автобусам. Сотрудники проверяли масочный режим, регулярность санитарной обработки салонов, наличие дезинфицирующих средств, а также выполнение других санитарных требований.

По итогам проверки автобусов, выполнявших пассажирские перевозки по маршрутам № 26 и 27, выявлены нарушения. Администрация готовит материалы для направления в Петрозаводский городской суд.

Обследование общественного транспорта будет продолжаться.
Администрация Петрозаводска напоминает: о фактах нарушения требований, введенных в связи с распространением коронавируса, горожане могут сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

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