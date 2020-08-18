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Пережившая клиническую смерть женщина рассказала о загробной жизни

Новости. Общество
23:30, 18 Августа 2020
фото: © shutterstock.com
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Женщина рассказала об ощущениях во время клинической смерти после автокатастрофы.

Фэйтс попала в аварию в Ираке. После того как пострадавшая очнулась в больнице через несколько дней, она рассказала, что во время клинической смерти испытала непостижимое чувство, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Express.

Женщина заявила, что видела свое безжизненное тело и обломки автомобиля, после чего отправилась, как она считает, в рай. Она написала о своих ощущениях в Фонд исследования посмертного опыта: "Я смотрела на все сверху. Я видела свое тело, покрытое кровью, и людей, которые пытались извлечь его из машины".

"Все, о чем я пишу, невозможно описать словами. Я была окружена ярким светом. Это было такое спокойное, теплое чувство, которое живущие на земле люди просто не могут представить. Это был такой красивый цвет, как цвета радуги, но гораздо ярче. Меня окружал пейзаж с зелеными холмами", — рассказала Фэйтс. Она отметила, что слышала спокойную музыку, которая не была похожа ни на что из слышанного ею ранее.

Некоторые исследователи считают, что подобные видения — научно объяснимый феномен, который не является свидетельством загробной жизни. Доктор Сэм Парниа из медицинской школы Лэнгон в Нью-Йорке, США, объяснил: "Люди описывают ощущение яркого, теплого, приветливого света, который тянет их к себе. Они описывают чувство встречи с умершими родственниками. Они часто говорят, что не хотели возвращаться назад, этот свет притягивает их как магнит".

По словам Парниа, многие описывают ощущение, как будто они отделяются от своего тела и наблюдают за врачами и медсестрами, которые работают над их телом, со стороны. По мнению ученого, этой реакции есть научное объяснение: мозг сканирует сам себя в качестве техники выживания.

Нейробиолог Кристоф Кох, президент и главный ученый Института исследования мозга Аллена, также склонен объяснять посмертные переживания естественными механизмами работы мозга, а не сверхъестественными причинами. "Смерть происходит в результате необратимой потери функций мозга. Когда мозгу не хватает притока крови (ишемия) и кислорода (аноксия), пациент теряет сознание, а его или ее электроэнцефалограмма становится ровной", — сказал Кох.

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