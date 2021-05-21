Первая гонка с препятствиями собрала в Петрозаводске 300 участников (ФОТО)

На Кургане стартовал забег с препятствия под названием «Zebra-race».

На спортивной базе «Курган» сегодня проходит первая гонка с препятствиями «Zebra-race». На забег в Петрозаводск приехали 300 участников. Им предстоит преодолеть пятикилометровую трассу.

По трассе спортсмены будут бежать по лесу, преодолевать барьеры, передвигаться на руках по канатам, кольцам, метать «копья» в мишень и т. д.

Чтобы дойти до конца трассы, участникам гонки потребуется железный хват, хорошая смекалка, а также непоколебимая сила воли, считают организаторы забега.

Мероприятие будет проходить 22 и 23 мая.

Забег реализуется на средства гранта «Росмолодежи», гонка бесплатна для всех участников.