Первая за 40 лет служба пройдет в отреставрированной церкви Преображения Господня в Кижах

Музей-заповедник "Кижи" в Карелии вновь открыт для посещения.

Всемирно известный остров Кижи находится в Карелии. На нем расположен архитектурный ансамбль, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков. Жители Карелии считают Кижский погост восьмым чудом света, пишет издание "РИА Новости".



Первая за 40 лет служба пройдет в отреставрированной церкви Преображения Господня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



"С июля, хотел вас проинформировать, что наконец-то откроется наше "восьмое чудо света" в Кижах, где завершилась реставрация церкви Преображения Господня. И впервые за 40 лет там возобновится служба", – сказал Чернышенко на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.

Напомним, с 28 июня на остров Кижи начали ходить "Кометы".