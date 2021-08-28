Первое сентября Карелия встретит кратковременными дождями

В республике становится все прохладнее, предупреждает Гидрометцентр Карелии.

В столице республики будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до +7, +9°С, днем дойдет до +13, +15°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9°С, местами при прояснениях столбик термометра опустится до 0°С, днем температура составит +11, +16°С.