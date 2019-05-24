Первое в мире водородное судно придет в Петрозаводск

В Петрозаводск придёт уникальное судно Energy Observer.

Летом 2019 году в Мурманский порт придёт уникальное экспериментальное судно Energy Observer - это спортивный катамаран, который работает на возобновляемых источниках энергии – ветер, солнце и водород, сообщается в паблике "Подводой".

Морской поход Energy Observer стартовал в 2017 и запланирован на 6 лет. Команда судная планирует посетить 50 стран.

В Петрозаводске прикоснуться к легенде можно будет 24-27 июня.

В Санкт-Петребурге - 14 - 19 июня; на острове Кижи - 28 - 29 июня; на Соловецких островах: 3 - 5 июля; в Архангельске: 8 - 13 июля; Мурманск: 20 - 23 июля.