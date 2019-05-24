Первое в мире водородное судно придет в Петрозаводск

Новости по теме
Загрузка...
В Петрозаводск придёт уникальное судно Energy Observer.
Летом 2019 году в Мурманский порт придёт уникальное экспериментальное судно Energy Observer - это спортивный катамаран, который работает на возобновляемых источниках энергии – ветер, солнце и водород, сообщается в паблике "Подводой".
Морской поход Energy Observer стартовал в 2017 и запланирован на 6 лет. Команда судная планирует посетить 50 стран.
В Петрозаводске прикоснуться к легенде можно будет 24-27 июня.
В Санкт-Петребурге - 14 - 19 июня; на острове Кижи - 28 - 29 июня; на Соловецких островах: 3 - 5 июля; в Архангельске: 8 - 13 июля; Мурманск: 20 - 23 июля.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.05.2019, 13:49
18.05.2019, 09:56
20.05.2019, 13:13
17.05.2019, 21:30
20.05.2019, 11:33
Аналитика
22.05.2019 14:33
Обществоведение
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
22.05.2019 10:57
20.05.2019 13:27
20.05.2019 11:46
20.05.2019 09:47
Чтиво
Сегодня 11:37
Личное мнение
Социологи зафиксировали значимые изменения в массовом сознании россиян – запрос на перемены. Масштабные, рискованные и непроверенные – лишь бы они наступили вскорости.
22.05.2019 13:50
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
Медиа
Новое
Сегодня 12:25
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии