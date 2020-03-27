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Первого пациента с коронавирусом вылечили в соседнем с Карелией регионе

Новости. Общество
14:59, 29 Марта 2020
фото: © Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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В Мурманской области из больницы выписывается гражданин Ирландии, попавший на лечение с коронавирусом после шахматного турнира.

Об этом сообщил сегодня оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности Мурманской области.

Напомним, 16 марта 19-летний ирландец был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, первый анализ показал предварительно-положительный результат. Затем лаборатория новосибирского института "Вектор" подтвердила диагноз. Консилиумом врачей было подобрано лечение. На протяжении периода терапии мурманские медики фиксировали положительную динамику. Два последних теста на коронавирус у этого пациента показали отсутствие заболевания.

Ирландец чувствует себя отлично, сегодня его выписывают из больницы, чтобы он мог вернуться домой, пишет "Мурманский вестник".

Напомним, с 29 марта в Мурманской области на две недели ограничен въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

 

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