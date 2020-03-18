Вирус рядом с Карелией: Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Мурманске

Коронавирус обнаружен у ирландца, принимавшего участие в шахматном турнире, сообщает оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности Мурманской области.

Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир, информирует сообщество штаба в соцсети.

16 марта иностранный гражданин был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, первый анализ показал предварительно-положительный результат. Сегодня лаборатория новосибирского института "Вектор" подтвердила диагноз.

"Пациент находится в изолированном боксе, чувствует себя хорошо. У него легкая степень течения заболевания. При необходимости, терапия будет скорректирована консилиумом врачей. Все необходимые препараты имеются. Оперативно установлен круг контактных лиц. Проводятся противоэпидемические мероприятия", - сообщает оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности Мурманской области.

Ранее сообщалось, что спортсмен принимал участие в шахматном турнире, который состоялся в мурманском отеле "Меридиан". У всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. Результат у ирландца был признан предварительно-положительным.

Шахматист с подозрением на коронавирус был госпитализирован от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина.