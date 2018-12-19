Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококовой инфекции

В Петрозаводске от менингококовой инфекции умер учащийся первого класса школы №46.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший вторник, 18 декабря, от менингококовой инфекции скончался ученик первого класса школы №46 в Петрозаводске.

"Да, умер мальчик, - сказали в школе, - он в пятницу еще в школе был, все нормально было, еще пел, а во вторник его не стало".

В Минздраве Карелии добавили, что менингококовая инфекция развивается в организме молниеносно. Школьник был госпитализирован в Детскую республиканскую инфекционную больницу. Но спасти его не удалось.