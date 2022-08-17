Первоклассники в Карелии получат в подарок школьные наборы

Правительство Карелии вводит новую меру поддержки семей с детьми.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков признался, что знает о том, как многим семьям трудно собрать ребенка в школу. Поэтому по его поручению правительство республики вводит новую меру поддержки.

«С этого года все первоклассники Карелии, будут получать в подарок школьные наборы. В этом году их получат 7800 ребят. Тетради и обложки, ручки, карандаши, краски, альбом для рисования, цветная бумага, счетные палочки, а еще кассы букв и цифр (такие же, как в нашем детстве) – все самое необходимое для первоклашек», - написал Артур Парфенчиков.

Комплектацию наборов, по словам главы, обсуждали с родителями и учителями и пришли к общему пониманию.

Артур Парфенчиков отметил, что, если понадобится, готовы в следующем году наполняемость школьного набора откорректировать.