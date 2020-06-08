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Первые 69 новобранцев Карелии отправились к месту несения военной службы (ФОТО)

Новости. Общество
15:35, 08 Июня 2020
фото: © Военный комиссариат Республики Карелия
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Призывники проходят призывные комиссии только после сдачи анализов на COVID-19.

В связи с ограничениями, введенными на территории Российской Федерации, работа призывных комиссий Карелии началась с 12 мая. За прошедшее время вынесено решение о призыве на военную службу в отношении более чем 250 человек, сообщили в военном комиссариате республики.

Первая группа новобранцев в количестве 69 человек отправилась со сборного пункта Карелии к месту несения военной службы уже 4 июня. Отправка призывников проходила  с соблюдением всех карантинных мероприятий. У всех регулярно измеряли температуру тела, взяли анализы на коронавирус.

Также на сборном пункте республики осуществлялся контроль за соблюдением  социальной дистанции 1,5 метра. Каждого новобранца на путь следования от военного комиссариата муниципального образования до сборного пункта, а также от сборного пункта до воинской части, обеспечили масками и дезинфицирующими средствами. Сборный пункт подвергается ежедневной дезинфекции.

Напомним, выпускников школ освободили от весеннего призыва.

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