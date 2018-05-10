Первые лесные пожары зарегистрированы в Карелии

На территории Лахденпохского района 8 мая произошло два лесных пожара.

По данным Минприроды, площадь, пройденная огнем, составила более 5 гектаров. Оба пожара ликвидированы силами Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов в день обнаружения.

"Причиной возникновения пожаров стало выжигание травы местным населением", - пояснили в министерстве.

Бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, напомнили в ведомстве.

В Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек круглосуточно может бесплатно позвонить на эти номера.

Также функционирует мобильное приложение "Берегите Лес", которое позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах нашей страны.