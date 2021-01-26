Первые по качеству возводимого жилья

Строительная компания "Век" получила наивысшую оценку среди строительных компаний Республики Карелия.

В рамках рейтинга Единого Ресурса Застройщиков строительная компания "Век" вошла в ТОП застройщиков по потребительским качествам возводимых жилых комплексов, получив наивысшую оценку среди строительных компаний Республики Карелия.

При оценке учитывались все жилые комплексы компании, в которых есть продажи:

ЖК "Каскад" на Древлянке;

ЖК "Симфония" в Центре;

ЖК "Жемчужина" в Центре.

Каждая новостройка оценивалась по 106 параметрам, каждый из которых входит в одну из 17 групп, среди которых: социальная инфраструктура; дворовые пространства, безопасность; потребительские особенности дома и квартир; уважение к клиенту и другие показатели.

Независимая оценка экспертов отрасли – крайне значимый показатель для любой компании и ориентир при выборе для покупателей. СК "Век" может гордиться тем, что получила также наивысшую оценку: 5 из 5 по показателям соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья. Действительно, застройщик не только возводит все объекты в срок, но и сдает их досрочно.

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