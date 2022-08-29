Первые заморозки могут добраться с севера Карелии до Петрозаводска и южных районов

Региональное управление МЧС предупредило о заморозках, которые в ближайшие дни могут прийти в Петрозаводск и большинство районов Карелии.

Минусовые температуры в ночные и утренние часы 7 сентября ожидаются в северных районах, а 8–9 сентября они двинутся на юг. Температура может опуститься до -1…-3ºС.

«Под действие неблагоприятного явления могут попасть — 2 городских округа и 16 муниципальных районов: Петрозаводский и Костомукшский ГО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы», — говорится в сообщении МЧС.