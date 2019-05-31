Первый день лета в Петрозаводске пройдет без осадков

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О погоде на 1 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в субботу будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +15, +17.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +2, +7 градусов, днем будет +12, +17.
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