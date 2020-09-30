890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В посольстве США возмущены приговором Юрию Дмитриеву 22
Сегодня 10:00
Парфенчиков рассказал, почему Петрозаводск красивее Праги 15
Сегодня 08:05
Парфенчиков назвал истерией слухи о введении карантина в Карелии 4
Сегодня 06:40
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии 3
Сегодня 13:18
Экс-глава Карелии Худилайнен устроил ДТП в Петербурге и скрылся (ФОТО) 10
Сегодня 08:20

День пожилого человека в Карелии будет теплым и без осадков

Новости. Погода
17:00, 30 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

О погоде на 1 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг, 1 октября, будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью  составит +5, +7° градусов, днем потеплеет до +13,+15°градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии ночью и утром местами туман. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +4, +9°градусов, местами похолодает до -1°С, днем воздух прогреется +11, +16°градусов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста
28.09.2020, 16:12
Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме

Аналитика

29.09.2020 15:46
Капитал
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 2
Федеральные власти легализовали выращивание леса на сельхозземлях.
"Социальный эффект"
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Льготная ипотека – главное успеть
25.09.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 16
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
22.09.2020 14:03
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»