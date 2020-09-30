День пожилого человека в Карелии будет теплым и без осадков

О погоде на 1 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг, 1 октября, будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит +5, +7° градусов, днем потеплеет до +13,+15°градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться.



В Карелии ночью и утром местами туман. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +4, +9°градусов, местами похолодает до -1°С, днем воздух прогреется +11, +16°градусов.