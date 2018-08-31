Первый день сентября в Карелии будет теплым

В субботу, 1 сентября, в республике сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем до +24 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью +10, +15, местами до +4 градусов по Цельсию. Днем +16, +21, на юге до +24.

В Петрозаводске преимущественно без осадков.

Температура ночью +12, +14, а днем +20, +22 градуса.