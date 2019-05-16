Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети"

Международная компания Group-IB, занимающаяся расследованием киберпреступлений, сообщила о накрутке голосов.

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что проверит результаты голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тысяч голосов.



Первый канал сообщил о решении аннулировать итоги финала, пишет "Интерфакс".

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB представит до конца мая, но уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", – говорится в заявлении телеканала.

24 мая канал в прямом эфире покажет специальный выпуск с участием финалистов последнего сезона.

Международная компания Group-IB, занимающаяся расследованием киберпреступлений, сообщила, что ее эксперты выявили накрутки с помощью ботов при голосовании на телевизионном проекте, в том числе, за участника под номером семь, которым была дочь певицы Алсу.