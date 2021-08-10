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Первый рейс ретро-поезда из финской Карелии в российскую планируется запустить весной следующего года

Новости. Экономика
12:38, 11 Августа 2021
фото: ©РЖД

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Железнодорожный туристический маршрут свяжет приладожский город Сортавалу с финским Йоэнсуу.

Намерения властей Карелии и руководства ОАО «РЖД» продлить до Йоэнсуу маршрут ретро-поезда, курсирующего сейчас между Сортавалой и горным парком «Рускеала», оказались с энтузиазмом встречены в Финляндии. Как пишет издание Karjalan Heili, проект получил поддержку не только железнодорожных компаний двух стран, но и финского туристического бизнеса и регионального совета приграничной провинции Северная Карелия.

Предполагается, что в первую поездку по новому маршруту карельский ретро-поезд отправитcя весной следующего года.

Читайте подробнее в статье «В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы».

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Комментарии

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David.
2021-08-11 13:10:57
Местечковая чушь. Че тут у вас делать-то? На яму в земле смотреть? Позабавила "российская кОрелия". :)
Беня
2021-08-11 12:55:07
Финны ващще очумели :) Ёкерный бабай, они ж эуропейцы, хоть и с задворок Эуропы, но все ж эуропейцы. Или их ватники типа меня покусали? :) Не понимаю :)
Этот паровоз - это вопиющее экологическое преспупление. За этими штуками тянется углеродный след в прямом смысле, черного цвета, из сажи, видимый невооуженным глазом без никаких приборов (смотреть типичную фотку сверху). На этом ездиить НЕЛЬЗЯ. ПРЕКРАТИТЬ НЕМЕДЛЕННО!!! :) :) :)
Куда гринпис смотрит?
леха
2021-08-11 12:44:14
Сырный эшелон :)
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