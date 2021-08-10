Первый рейс ретро-поезда из финской Карелии в российскую планируется запустить весной следующего года

Железнодорожный туристический маршрут свяжет приладожский город Сортавалу с финским Йоэнсуу.

Намерения властей Карелии и руководства ОАО «РЖД» продлить до Йоэнсуу маршрут ретро-поезда, курсирующего сейчас между Сортавалой и горным парком «Рускеала», оказались с энтузиазмом встречены в Финляндии. Как пишет издание Karjalan Heili, проект получил поддержку не только железнодорожных компаний двух стран, но и финского туристического бизнеса и регионального совета приграничной провинции Северная Карелия.

Предполагается, что в первую поездку по новому маршруту карельский ретро-поезд отправитcя весной следующего года.

Читайте подробнее в статье «В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы».