Первый случай оспы обезьян выявлен в России

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в России, сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

Первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.