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Первый снегопад превратил Петрозаводск в один большой сугроб (ФОТО)

Новости. Общество
23:24, 30 Ноября 2021
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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Люди заполнили соцсети словами благодарности тем, кто помог им выбраться из снежного плена.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» люди уже несколько часов пишут слова благодарности помощникам, которые выталкивали их машины из снежной каши, тем, кто протянул руку помощи, взял на буксир и вытащил из сугроба.

- Выражаем огромную благодарность мужчине, который в районе 18.40 у бассейна H2O помог забраться в горочку. Просто подбежал и толкнул. Вы появились из не откуда и так же исчезли. Мы не смогли выразить Вам лично свою благодарность.

- Добрый вечер! Спасибо огромное мужчинам, которые вытолкали рыженькую КИА со двора Мерецкова, 8А. Просто подошли и помогли. Какие вы молодцы! Настоящие мужчины!

-  Спасибо огромное молодому человеку, который помог вытолкать мою маленькую машинку во дворах по ул. Попова. Просто огромное человеческое спасибо!!!

- Огромное спасибо мужчинам , которые помогли мне выехать на Первомайском проспекте, а именно на Кондопожской 15! Нас там было много застрявших.

- Хочется сказать огромное спасибо мужчине, который помог вытолкать машину ВАЗ-2107 у д/с 80 в Соломенном около 18.00. Спасибо, что не прошли мимо и потратили свое личное время, причём немало, чтобы помочь. Была с маленьким ребенком.

Те водители, которые утром прорывались по нечищеным дорогам на работу, вечером столкнулсь с той же проблемой: ничего в городе не изменилось, только колея стала выше и снежной каши на дорогах больше.


паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Самые активные вечером вышли с лопатами во дворы и вместо дорожников, коммунальных служб и дворников почистили территорию.

А тем временем глава Петрозаводска Владимир Любарский уличил дорожников в неготовности к снегопаду.

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