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Новости. Культура
13:03, 11 Мая 2018

Первый теплоход прибыл на остров Кижи

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Одиннадцатого мая открылся новый летний туристический сезон в музее "Кижи".

На заповедный остров прибыл теплоход "Викинг Ингвар" с 184 гостями из Великобритании, Канады, Австралии  и США.

Как рассказал капитан корабля, небольшие льдины ещё встречаются на Онежском озере, но они не препятствуют навигации. На заповедном острове туристов встретили солнечная погода и профессиональные  гиды-экскурсоводы, прекрасно владеющие английским языком.

Нынешний сезон – последний, когда можно наблюдать за не имеющей аналогов в мире реставрацией Преображенской церкви.  На сегодняшний день ведутся работы по сборке второго технологического  пояса. Проводится реставрация главок первого пояса. Реставрация храма завершится в ноябре 2019 года. 

На острове Кижи прошла генеральная уборка, остров чистый, готов к приёму гостей. Для тех, кто уже бывал на заповедном острове, подготовлены новые тематические программы:

  1. Тематическая экскурсия "Традиционная кухня народов Карелии" (мастер-класс по изготовлению традиционной выпечки)

Каждый народ имеет свою неповторимую историю и обычаи. Национальная кухня – это симбиоз многовековых традиций, которые передаются из поколения в поколение.

Музейные специалисты проведут для Вас мастер-класс по приготовлению настоящих карельских или вепсских калиток, сульчин, пряженцев, кейтинпийрат и других блюд традиционной кухни коренных народов Карелии. От кижских мастериц Вы узнаете секреты приготовления теста и начинки, научитесь "защипывать" калитку или попробуете "спряжить" пирог. Чаепитие с собственноручно приготовленными пирогами оставит долгое и приятное послевкусие!

  1. Тематическая экскурсия "Дом на долгие года"

Архитектурная коллекция музея "Кижи" включает 80 памятников деревянного зодчества, в том числе 22 крестьянских дома, датируемых XIX – началом XX вв. Все они бережно сохраняются.

"Дом на долгие года" - тематическая программа для владельцев деревянных домов. Сотрудники музея демонстрируют доступные для простого человека способы защиты деревянного дома от основных видов разрушений. На примере традиционных домов объясняют принципы долговечности деревянных построек. Применяются макеты узлов, демонстрационные материалы, необходимые для реставрации и бытового ремонта инструменты.

  1. Тематическая экскурсия "Деревня Ямка"

В центральной части острова Кижи, на восточном берегу, расположено одно из исторических поселений округи - деревня Ямка. Впервые эта деревня была упомянута в 1563 году, в новгородских Писцовых книгах.

В настоящее время на месте старого поселения сформирована музейная деревня, большинство построек которой перевезено из разных уголков Заонежья. При этом полностью сохранена ее первоначальная прибрежно-рядовая планировка и количество домов. Каждый из нынешних домов деревни Ямка по-своему неповторим, а все вместе они воссоздают исторический облик заонежской деревни. Во время экскурсии вы сможете узнать много интересных фактов из истории и этнографии Заонежского края. После экскурсии Вы можете самостоятельно осмотреть Кижский архитектурный ансамбль и посетить Покровскую церковь.

  1. Экологическая экскурсия "Охотничья тропа"

Маршрут располагается в северной части острова Кижи – вблизи памятников деревянного зодчества карел и вепсов.

Экскурсия проходит по очень живописной территории, на которой представлены различные биотопы – лес, луг, болото, берег озера. Это дает возможность на небольшой площади познакомиться с разными видами охоты и орудиями лова. Вы увидите традиционные ловушки на лесных пушных зверей, околоводную и боровую дичь, бытовавшие на территории Олонецкой губернии в XIX веке. А также узнаете о том, как охотились на медведя, волка и из чего состояло снаряжение охотника. Протяженность маршрута - около 450 метров.

  1. Велоэкскурсия "Потаенные Кижи"

Вдали от оживленных туристических троп вас ждет трогательная красота пейзажей и уединенных деревенских часовен, расположенных в самых отдаленных уголках острова.

Открыть для себя потаенные Кижи и побывать там, куда редко добираются туристы, смогут те, кто после обзорной экскурсии решит прокатиться на велосипеде по дорогам острова. С собой рекомендуем взять аудиогид – он поможет Вам ориентироваться в различных секторах музея под открытым небом, расскажет много важной и интересной информации. В музее "Кижи" есть аудиогиды на русском, английском, французском, финском и китайском языках. Протяженность веломаршрута - 8 километров.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-05-11 15:30:41
Вы лучше сбоку изуродованную церковь покажите, сама на себя сейчас не похожа.
Гость
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