Первый укус клеща зарегистрирован в Карелии в этом сезоне

В Прионежском районе от укуса клеща пострадал взрослый человек, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
Первое присасывание клеща в этом году зарегистрировано 14 апреля на территории села Заозерье в Прионежском районе у взрослого человека. При лабораторном исследовании клеща выявлены возбудители боррелиоза.
Управление напоминает, что на территории республики из 18 административных территорий эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 13 муниципалитетов: Беломорский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортовальский, Суоярвский районы, г. Петрозаводск и окрестности.
В ведомстве рассказали, как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте.
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
• захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности кожи повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,
• место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),
• после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,
• если осталась черная точка т.е. ротовой аппарат остался в коже обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.
Снятого клеща доставляют на исследование в микробиологическую лабораторию или иные лаборатории, проводящие такие исследования.
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