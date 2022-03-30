Первый укус клеща зарегистрирован в Карелии в этом сезоне

В Прионежском районе от укуса клеща пострадал взрослый человек, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Первое присасывание клеща в этом году зарегистрировано 14 апреля на территории села Заозерье в Прионежском районе у взрослого человека. При лабораторном исследовании клеща выявлены возбудители боррелиоза.

Управление напоминает, что на территории республики из 18 административных территорий эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 13 муниципалитетов: Беломорский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортовальский, Суоярвский районы, г. Петрозаводск и окрестности.

В ведомстве рассказали, как снять клеща?

Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте.

Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности кожи повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

• место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

• после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,

• если осталась черная точка т.е. ротовой аппарат остался в коже обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща доставляют на исследование в микробиологическую лабораторию или иные лаборатории, проводящие такие исследования.