Первый в Карелии "Библейский брейн-ринг" провел иерей Распутин

В интеллектуальной игре на знание Библии победила команда под названием "Лицемеры".

В Приходском доме Собора Александра Невского в Петрозаводске прошел первый в Карелии "Библейский брейн-ринг". Как сообщил Информационный отдел Карельской епархии Русской православной церкви, в интеллектуальной игре на знание Библии встретились три команды верующих и катехуменов, изучающих Ветхий и Новый Завет, а ведущим брейн-ринга стал настоятель храма во имя царственных страстотерпцев в поселке Новая Вилга иерей Вячеслав Распутин.

В числе вопросов, на которые пришлось отвечать участникам игры, оказались такие: "Что, по мнению святого Максима Исповедника, является восьмым днем творения?", "Как назвал Иаков место, где он боролся с Богом?", "Что произошло на месте, называемом Вефиль?". В итоге победу одержала команда под названием "Лицемеры".