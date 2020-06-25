Первый зампрокурора Карелии Эдуард Гусаков уходит на повышение?

Планируется, что его могут назначить первым замначальника Главного управления Генеральной прокуратуры по Южному федеральному округу.

Как стало известно "Столице на Онего", 26 июня первый заместитель прокурора республики Эдуард Гусаков работает в этой должности последний день и, скорее всего, уйдет на повышение.

По имеющейся информации, в ближайшее время генеральный прокурор России Игорь Краснов может назначить Эдуарда Гусакова первым заместителем начальника Главного управления Генпрокуратуры по Южному федеральному округу. В этот округ сегодня входит 13 субъектов страны с центром в Ростове на Дону.

Выпускник Сыктывкарского госуниверситета по специальности "юриспруденция" Эдуард Гусаков, которому 25 июня исполнилось 45 лет, в апреле 2008 года был назначен заместителем прокурора Карелии, а спустя 4 года, и тоже в апреле, стал первым зампрокурора. Эдуард Геннадьевич - кандидат юридических наук, почетный работник прокуратуры РФ.

Проработавшая в органах прокуратуры республики 26 лет, недавний прокурор Петрозаводска Елена Аскерова охарактеризовала Эдуарда Гусакова как "высокопрофессионального специалиста, всегда ответственно относящегося к порученному делу".

Дозвониться до самого Эдуарда Гусакова нам, к сожалению, не удалось.