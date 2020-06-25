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Первый зампрокурора Карелии Эдуард Гусаков уходит на повышение?

Новости. Общество
12:47, 26 Июня 2020
фото: © Виталий Голубев
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Планируется, что его могут назначить первым замначальника Главного управления Генеральной прокуратуры по Южному федеральному округу.

Как стало известно "Столице на Онего", 26 июня первый заместитель прокурора республики Эдуард Гусаков работает в этой должности последний день и, скорее всего, уйдет на повышение.

По имеющейся информации, в ближайшее время генеральный прокурор России Игорь Краснов может назначить Эдуарда Гусакова первым заместителем начальника Главного управления Генпрокуратуры по Южному федеральному округу. В этот округ сегодня входит 13 субъектов страны с центром в Ростове на Дону.

Выпускник Сыктывкарского госуниверситета по специальности "юриспруденция" Эдуард Гусаков, которому 25 июня исполнилось 45 лет, в апреле 2008 года был назначен заместителем прокурора Карелии, а спустя 4 года, и тоже в апреле, стал первым зампрокурора. Эдуард Геннадьевич - кандидат юридических наук, почетный работник прокуратуры РФ.

Проработавшая в органах прокуратуры республики 26 лет, недавний прокурор Петрозаводска Елена Аскерова охарактеризовала Эдуарда Гусакова как "высокопрофессионального специалиста, всегда ответственно относящегося к порученному делу".

Дозвониться до самого Эдуарда Гусакова нам, к сожалению, не удалось.

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