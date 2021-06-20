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Первым зампрокурора Карелии назначен Алексей Афанасьев, занимавший такую же должность в Красноярском крае

Новости. Общество
06:40, 21 Июня 2021
фото: Алексей Афанасьев/фото администрации Красноярского края

Алексей Афанасьев на этом посту заменит Эдуарда Гусакова, который ранее был назначен первым замначальника Главного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Генпрокуратуры России.

Ожидается, что в понедельник, 21 июня, в Петрозаводске приступит к работе первый зампрокурора Карелии Алексей Афанасьев, назначенный на эту должность генеральным прокурором России Игорем Красновым.

До этого времени Алексей Евгеньевич Афанасьев был заместителем прокурора Красноярского края. На посту первого заместителя прокурора Карелии родившийся 18 июля 1969 года в Красноярском крае, старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры России Алексей Афанасьев заменит Эдуарда Гусакова.

Напомним, что работавший в карельской прокуратуре с апреля 2008 года Эдуард Гусаков ровно год назад был назначен первым замначальника Главного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам с центром в Ростове на Дону.

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-21 07:29:17
Навальнята, трепещите !
карел
2021-06-21 06:54:30
Ну , может хоть сейчас займутся борьбой с коррупцией и кумовством в регионе .
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