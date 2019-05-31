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Новости. Общество
14:03, 31 Мая 2019

Первыми читателями новых приключений Тилли-Тукки и его друзей стали победители конкурса детского творчества

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"МРСК Северо-Запада" подарила библиотекам новые книги карельской сказочницы.

Ко Дню защиты детей в Национальной библиотеке Республики Карелия филиал "Карелэнерго" провел награждение победителей ежегодного конкурса "Светлячок". Главным сюрпризом для ребят стала творческая встреча с карельской писательницей Еленой Кригер, которая написала новые детские рассказы о приключениях волшебных героев в мире электричества.

Три серии сказок с яркими запоминающимися иллюстрациями издала "МРСК Северо-Запада" в рамках работы по профилактике детского электротравматизма.

"Для нас было важно рассказать о правилах электробезопасности простым и доступным каждому ребенку языком, – говорит Сергей Громцов, заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю "Карелэнерго". – С этой задачей отлично справилась писательница Елена Кригер. Мы очень признательны ей за искренний интерес и неординарный подход к раскрытию этой сложной темы. Благодаря нашему многолетнему творческому сотрудничеству с автором, дети из всех районов Карелии смогут познакомиться с удивительными историями Тилли-Тукки и его друзей. Книги мы подарили Национальной библиотеке для дальнейшей передачи в районные библиотеки республики".

Сергей Громцов также отметил, что МРСК Северо-Запада направила книги не только в Карелию, но также Вологодскую, Архангельскую, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую области и Республику Коми.

Детская писательница работала над материалом вместе с энергетиками филиала "Карелэнерго", опираясь на их опыт и знания. 15 коротких историй расскажут читателям о безопасном электричестве, профессиях в энергетике и о гармонии с природой. Через сказки дети младшего возраста будут учиться культуре безопасного поведения.

"Сказка – это особенный мир, там все правда. Сказку не сочиняют – мы вслушиваемся и улавливаем ее. Именно поэтому в сказке такая огромная сила. Ребенок представляет себя на месте героя, запоминает ситуацию, запоминает правила безопасности самым доступным способом – переживая сказочные приключения, – говорит Елена Кригер. – Мои знакомые дети любят истории о Тилли-Тукки. Надеюсь, что и всем ребятам будет интересно их читать. Я очень старалась для этого".

Серия детских сказок карельского автора станет хорошим подспорьем родителям, а также поможет учителям школ и воспитателям детских садов рассказывать о правилах электробезопасности просто и интересно.

Победители конкурса "Светлячок" не только получили новое издание рассказов в подарок, но и смогли пообщаться и подписать книги у автора. Вместе с книгами филиал "Карелэнерго" вручил ребятам наборы для творчества, пожелав дальнейших успехов и побед в конкурсах.

Это интересно

Первая книга Елены Кригер "Сказка про отважного Тилли-Тукки, страшного злодея Горгонара и волшебную силу загадочной реки Электры" рассказывает маленьким читателям о правилах поведения вблизи энергообъектов и правилах обращения с электроприборами в форме увлекательной истории о приключениях девочки Насти и ее друзей.

"Тайна синего пульта" – продолжение истории про отважного Тилли-Тукки. Во второй истории о безопасном электричестве главные герои находят новых друзей, вместе переживают волшебные приключения и знакомятся с удивительной профессией – энергетикой.

Электронные версии книг опубликованы на портале "Подружись с электричеством".

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